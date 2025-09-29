Intesa Sanpaolo, Corcos “Nostro modello di consulenza è vincente”

MILANO (ITALPRESS) - "Aver messo insieme le tre divisioni costituisce un unicum nel mondo, è un elemento di differenziazione in Europa e ancor di più in Italia". Lo ha detto Tommaso Corcos, Responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, a margine di una conferenza stampa a Milano. "Avere una piattaforma di consulenza che fa e continua a fare l'educazione finanziaria e assicurativa, credo sia una scelta giusta", ha aggiunto. xh7/ads/mca1