Intesa Sanpaolo-Coldiretti, 3 mld per il rilancio dell’agricoltura

E' stato siglato a Roma da Intesa Sanpaolo e Coldiretti un accordo per il rilancio dell'agricoltura che prevede un plafond di 3 miliardi di euro per le piccole e medie imprese associate, a supporto dei primi bandi previsti dal PNRR per il settore. xc4/sat/red