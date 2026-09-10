Intesa Sanpaolo, dall’assemblea arriva il via libera all’aumento per l’Opas su Mps

MILANO (ITALPRESS) – L’assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato, con 10.952.907.059 voti favorevoli, pari al 96,96025% sulle azioni ordinarie rappresentate, la proposta all’unico punto dell’ordine del giorno, riguardante la facoltà del consiglio di amministrazione, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con emissione di un numero massimo pari a 5,7 miliardi di azioni ordinarie da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Per le modifiche statutarie approvate dall’assemblea, sono stati già rilasciati i prescritti provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza, la quale ha altresì autorizzato la computabilità nel Common Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo delle azioni che saranno emesse nell’ambito dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta.

MESSINA “FORTE SOSTEGNO DAI SOCI, CON MPS PIÙ FORTI”

“Ringrazio i nostri azionisti per il forte sostegno espresso oggi a favore della nostra proposta. L’approvazione dell’aumento di capitale rappresenta un passaggio fondamentale per realizzare l’operazione annunciata lo scorso giugno nei confronti del Monte dei Paschi di Siena e costruire un Gruppo ancora più forte, a beneficio di azionisti, clienti, famiglie, territori e dell’Italia nel suo insieme. Intesa Sanpaolo affronta questa operazione da una posizione di grande forza. Siamo tra le banche più profittevoli in Europa e abbiamo dimostrato nel tempo di saper raggiungere gli obiettivi annunciati, mantenere una patrimonializzazione elevata e distribuire valore agli azionisti in misura significativa”. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a valle dell’assemblea straordinaria della banca che ha approvato l’aumento di capitale a servizio dell’opas sul Monte dei Paschi di Siena.

“L’integrazione con Monte dei Paschi di Siena – aggiunge – rappresenta per noi l’acceleratore di una strategia di crescita che sta già producendo risultati importanti. Il Gruppo che intendiamo costruire sarà tra i principali protagonisti del panorama bancario europeo. La rilevanza dell’operazione va ben oltre la dimensione finanziaria. Uno dei compiti fondamentali di una banca è tutelare e valorizzare il risparmio, mettendolo al servizio della crescita. La solidità di Intesa Sanpaolo e la nostra capacità di investire in innovazione e tecnologia ci consentono di farlo con particolare efficacia, restando vicini ai territori e alle comunità in cui operiamo”.

– Foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

(ITALPRESS).