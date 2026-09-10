Fiaip e Federcasa insieme per le politiche dell’abitare

ROMA (ITALPRESS) – FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e FEDERCASA, Federazione Italiana per le case popolari e l’edilizia sociale, hanno sottoscritto oggi a Roma un Protocollo d’Intesa finalizzato ad avviare una collaborazione stabile sui principali temi delle politiche abitative e dell’accesso alla casa.

L’accordo, firmato da Fabrizio Segalerba, Presidente Nazionale FIAIP e da Marco Buttieri, Presidente Nazionale FEDERCASA nasce dalla comune volontà di mettere a sistema competenze ed esperienze dei rispettivi settori per contribuire allo sviluppo di politiche abitative più efficaci, sostenibili e rispondenti alle nuove esigenze sociali e promuovere modelli innovativi di housing sociale e partenariato pubblico – privato.

Il Protocollo prevede, tra gli ambiti di collaborazione, il confronto sulle politiche abitative e sulle misure del Piano Casa, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico, lo sviluppo dell’housing sociale e della locazione a canone calmierato, con particolare attenzione alla cosiddetta “fascia grigia”, sempre più in difficoltà nell’accesso al mercato libero.

FIAIP e FEDERCASA collaboreranno, inoltre, attraverso lo scambio di informazioni e dati provenienti dai rispettivi Osservatori, iniziative formative, studi e momenti di confronto, nonché sui temi della legalità, della trasparenza, della sostenibilità e della rigenerazione urbana.

“Con questo Protocollo – dichiara Fabrizio Segalerba, Presidente Nazionale FIAIP – mettiamo in relazione due esperienze complementari che conoscono profondamente il mercato immobiliare e le esigenze abitative dei territori. L’accesso alla casa rappresenta oggi una delle principali questioni economiche e sociali del Paese e richiede risposte concrete, capaci di integrare risorse pubbliche e private. La collaborazione con FEDERCASA ci consentirà di offrire un contributo qualificato anche nell’attuazione delle nuove politiche nazionali per l’abitare”.

“La collaborazione con FIAIP – dichiara Marco Buttieri, Presidente Nazionale FEDERCASA – rappresenta un’importante occasione per rafforzare il confronto tra il sistema dell’edilizia residenziale pubblica e quello degli operatori immobiliari professionali. Recuperare e valorizzare il patrimonio esistente, ampliare l’offerta abitativa accessibile e individuare nuovi modelli di housing sociale sono obiettivi che richiedono competenze, conoscenza dei territori e capacità di fare rete. Questo Protocollo va esattamente in questa direzione”.

L’intesa avrà durata triennale e prevede l’istituzione di un Comitato di Coordinamento paritetico, con il compito di individuare le priorità operative, coordinare le attività comuni e sviluppare proposte e iniziative condivise.

– Foto ufficio stampa FIAIP –

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