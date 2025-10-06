Home Video News Economia Intesa Sanpaolo, al via il progetto Academy4Future
MILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo lancia Academy4Future, il nuovo polo formativo del Gruppo guidato da Carlo Messina. In un contesto lavorativo in rapido cambiamento, il gruppo investe su tutte le proprie persone – oltre 90 mila – per valorizzare la loro crescita professionale e adeguare le competenze ai nuovi mestieri della Banca del futuro, rafforzandone l’occupabilità. f28/sat/gsl