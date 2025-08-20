Intesa Sanpaolo advisor strategico nella transizione energetica europea

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, ha agito in qualità di advisor finanziario di BayWa r.e. nella cessione a Encavis AG di un portafoglio di impianti a energia rinnovabile da 199 MW nel nord della Spagna. BayWa r.e. è un operatore indipendente attivo nella generazione di energia elettrica con sede in Germania, mentre Encavis è uno dei principali produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in Europa.

I progetti si trovano a circa 40 chilometri da Saragozza, nella regione dell’Aragona. Il portafoglio comprende tre parchi eolici con una capacità complessiva di circa 142 MW e due impianti fotovoltaici (PV) per un totale di 57 MWp. Questa operazione conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, come partner di riferimento nei servizi di advisory a livello internazionale, a sostegno di progetti legati alla transizione energetica e allo sviluppo di soluzioni sostenibili.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).