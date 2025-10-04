Intesa Sanpaolo-Adapt, il welfare aziendale in continua crescita

MILANO (ITALPRESS) - Un’evoluzione profonda del ruolo delle imprese e delle parti sociali nella costruzione di un nuovo sistema di tutele per i lavoratori. A fotografarla è l’ottavo Rapporto sul welfare occupazionale in Italia, curato dalla Scuola di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro di ADAPT, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. col/sat/azn