Intesa Regione Lombardia-Sogemi per la valorizzazione delle eccellenze dell’agroalimentare

MILANO (ITALPRESS) – La valorizzazione delle eccellenze lombarde, a partire da prodotti Dop e Igp, sarà il contenuto di un Protocollo d’Intesa tra la Regione e Sogemi, la società che gestisce il Mercato agroalimentare di Milano. In vista della sottoscrizione dell’intesa, l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha incontrato il numero uno di Sogemi, Cesare Ferrero, per definire le linee operative della nuova alleanza strategica volta alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.

L’incontro è l’ideale seguito alla deliberazione approvata dalla Giunta regionale il 20 luglio che ha dato il via libera allo schema di Protocollo d’Intesa tra la Direzione generale Agricoltura e la società che guida il Mercato Agroalimentare a Milano.

“Con Sogemi – afferma l’assessore Beduschi – avviamo una collaborazione che ci consentirà di portare sempre più vicino ai consumatori il valore delle eccellenze lombarde. Vogliamo trasformare il mercato agroalimentare di Milano in una vetrina permanente delle nostre produzioni di qualità, valorizzando il lavoro delle imprese agricole e rafforzando la conoscenza dei prodotti che rappresentano l’identità e la competitività della Lombardia”.

Nel corso del confronto, l’assessore Beduschi e il presidente Ferrero hanno concordato che le attività previste dal documento programmatico saranno concentrate principalmente sul sistema delle Indicazioni Geografiche lombarde.

Un’attenzione particolare e prioritaria sarà dedicata a tre comparti strategici per l’economia agricola regionale: il settore lattiero-caseario, la filiera della carne bovina e il comparto del pesce d’acqua dolce. La sinergia consentirà di sviluppare iniziative di informazione, educazione alimentare e promozione rivolte sia ai consumatori sia agli operatori economici, sfruttando le potenzialità del Mercato Agroalimentare di Milano e la rete dei quindici mercati coperti cittadini gestiti da Sogemi.

“Questo Protocollo – afferma Cesare Ferrero – rappresenta un’alleanza strategica tra Sogemi e Regione Lombardia per trasformare sempre di più il Mercato in un Hub dell’Alimentazione che promuova anzitutto l’agroalimentare lombardo. Mettere l’infrastruttura di Sogemi al servizio delle filiere regionali, delle Dop e delle Igp significa creare un ponte diretto tra produzione, operatori e consumatori, rafforzando la competitività del territorio e la centralità di Milano nella valorizzazione delle eccellenze locali”.

L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare la competitività delle imprese lombarde, tutelando e valorizzando le produzioni tipiche e tradizionali attraverso la promozione dei marchi europei Dop e Igp. La collaborazione sarà formalizzata il 14 settembre con la firma del Protocollo d’Intesa che segnerà l’avvio ufficiale di un percorso congiunto finalizzato a sostenere e promuovere l’identità agroalimentare della Lombardia sui mercati nazionali e internazionali.

Un percorso che si affianca pienamente con quello che Beduschi, nella sua veste di presidente Arepo (Associazione delle Regioni europee per i prodotti di origine) sta conducendo a livello continentale e con attenzione alla promozione delle eccellenze agroalimentari europee sui mercati extra Ue.

– Foto Regione Lombardia –

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