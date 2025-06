Intesa Mim-Unioncamere per l’alternanza scuola-lavoro, Valditara “Garantiamo la sicurezza dei nostri giovani”

ROMA (ITALPRESS) – Si rinnova e si amplia la collaborazione istituzionale tra ministero dell’Istruzione e del Merito e Unioncamere sui temi dell’alternanza scuola-lavoro e della certificazione delle competenze degli studenti. A firmare il protocollo d’intesa sono stati il ministro Giuseppe Valditara e il presidente Andrea Prete.

“Anche con iniziative come questa garantiamo la sicurezza dei nostri giovani e la qualità dell’alternanza scuola lavoro”, ha dichiarato Valditara. “Il piacere per il rinnovo della collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito si somma alla soddisfazione per i risultati finora raggiunti con il Registro per l’alternanza scuola lavoro per rendere più facile e fluido il rapporto tra scuole e imprese. E’ importantissimo, inoltre, lavorare su tutti i fronti per favorire un’istruzione che si adatti alle necessità delle aziende e offra ai giovani opportunità di impiego più veloci e gratificanti”, ha sottolineato Prete.

“Il sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che vede impegnato il sistema camerale, rappresenta uno strumento utile anche per contenere il forte mismatch che caratterizza oggi il mercato del lavoro nel nostro Paese” ha aggiunto.

Il primo tassello dell’accordo riguarda la tenuta del RASL, il Registro dell’alternanza scuola lavoro, affidato alle Camere di Commercio dalla legge di riforma del sistema camerale del 2015 e istituito nel 2016 a seguito del Protocollo d’Intesa con l’allora Ministero dell’Istruzione e della Ricerca scientifica. Il Rasl è lo strumento chiave per facilitare l’incontro tra le istituzioni scolastiche e formative, da una parte, e le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad attivare percorsi di PCTO e apprendistato di primo livello, dall’altra. L’obiettivo è una progettazione efficace dei percorsi, garantendo qualità e coerenza con il profilo culturale, educativo e professionale degli studenti.

Il nuovo Protocollo collega il RASL alla “Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” del Mim, attraverso un sistema di interoperabilità dei dati e di scambio efficiente delle informazioni. Questo consentirà alle scuole di effettuare una progettazione più efficace dei percorsi. Inoltre, l’intesa siglata introduce, a seguito delle normative ora vigenti, ulteriori informazioni da parte delle imprese a garanzia della sicurezza dei giovani.

Le imprese iscritte al RASL, infatti, sono tenute a indicare le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Attualmente al Registro dell’alternanza sono accreditate 1.100 scuole e 2.400 dirigenti scolastici; circa 58mila imprese, enti pubblici e privati e professionisti interessati ad ospitare studenti in alternanza. I percorsi di PCTO e apprendistato disponibili sono oltre 551mila.

