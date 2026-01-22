Intesa Italia-Grecia per il consolidamento del Centro di Eccellenza Underwater della NATO

ROMA (ITALPRESS) – Italia e Grecia hanno compiuto un passo decisivo nel percorso di costituzione del Centro di Eccellenza Underwater della NATO, siglando un Memorandum of Understanding operativo a Roma dal 19 al 21 gennaio 2026 presso il Circolo Ufficiali della Marina “Caio Duilio”. L’intesa definisce il quadro organizzativo, funzionale e cooperativo per l’attivazione di un hub specializzato nella dimensione subacquea, con sede a La Spezia, la cui piena certificazione NATO è prevista entro il 2026.

La cerimonia ha visto la partecipazione di delegazioni di numerose nazioni alleate – tra cui Albania, Francia, Germania, Montenegro, Spagna, Stati Uniti e Turchia – e rappresentanti del comando Allied Command Transformation (ACT), confermando il consenso dell’Alleanza sull’importanza strategica della sicurezza sotto la superficie marina, della protezione delle infrastrutture critiche sottomarine e dello sviluppo tecnologico per la deterrenza e l’operatività collettiva.

L’accordo è stato firmato dai Sottocapi di Stato Maggiore delle Marine Italiana e Greca, rispettivamente l’ammiraglio di Divisione Fabio Gregori e l’ammiraglio di Squadra Spyridon Lagaras, che hanno sottolineato come il Centro rafforzerà ulteriormente la cooperazione tra Roma e Atene, già consolidata da attività sinergiche nel Mediterraneo allargato. Il Centro costituirà una componente chiave per lo sviluppo di capacità condivise in ambito subacqueo, interfacciandosi con realtà scientifiche e operative di livello internazionale già operative a La Spezia, quali il Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) – il laboratorio di ricerca e sperimentazione della NATO attivo dal 1959 e punto di riferimento per tecnologie subacquee e marittime – e il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, oltre al Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS), inaugurato nel 2023 per promuovere innovazione e sinergie industriali e accademiche nel settore.

Il progetto rientra nel più ampio disegno di istituire a La Spezia un ecosistema integrato della dimensione subacquea che includa ricerca, sviluppo, formazione e dottrina, rafforzando la posizione italiana come Framework Nation nell’ambito dei Centri di Eccellenza NATO e confermando l’impegno di Roma nel sostenere l’iniziativa con infrastrutture, competenze e coordinamento. Nel corso dell’incontro è stata delineata la governance futura del Centro, affrontando questioni operativi quali strutturazione del personale, sviluppo delle capacità e modelli di cooperazione multilaterale, con una visione condivisa di potenziamento della protezione delle reti e comunicazioni sottomarine e della resilienza in un ambiente strategico sempre più complesso.

Il Centro di Eccellenza Underwater andrà ad aggiungersi ai già affermati NATO-Accredited Centres of Excellence, entità multinazionali che forniscono expertise in ambiti chiave come formazione, sviluppo dottrinale e standardizzazione a supporto dell’Alleanza. La sua eventuale entrata in piena operatività nel 2026 completerà il quadro delle capacità alleate nel dominio marittimo e sottomarino, rispondendo a esigenze sempre più pressanti di coordinamento strategico, analisi delle lezioni apprese e innovazione tecnologica, in particolare nella protezione delle infrastrutture critiche dei fondali marini e nelle operazioni sotto la superficie. La nomina di La Spezia come sede di questo Centro è il risultato di anni di impegno italiano: la candidatura è stata formalmente presentata al Comitato Militare della NATO nel 2024 e successive conferenze e workshop di consolidamento – tra cui le Establishment Conferences del 2025 – hanno delineato la visione comune per un hub subacqueo che sfrutti la convergenza di competenze scientifiche, industriali e militari sul territorio.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).