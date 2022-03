PALERMO (ITALPRESS) – Questa sera la Nazionale italiana affronterà la Macedonia per la qualificazione ai mondiali di calcio in Qatar 2022. La partita, che già prevede una grande partecipazione di pubblico, si giocherà in uno stadio nel quale sono stati realizzati alcuni interventi dì messa in sicurezza ed adeguamento agli standard FIFA, grazie anche all’intervento della Regione Siciliana, ed in particolare modo degli Assessorati all’economia, al turismo ed alle infrastrutture.

“A fronte di un impegno di circa 300 milioni di euro, sostenuto dalla Regione Siciliana, è stato possibile ripristinare l’impermeabilizzazione della tribuna centrale e l’adeguamento degli spogliatoi per atleti e terna arbitrale della struttura sportiva” si legge nella nota dell’assessorato all’Economia della Regione Siciliana.

“Il Governo Misumeci è intervenuto in maniera tempestiva – dichiarano l’Assessore all’economia Gaetano Armao e l’Assessore al turismo ed allo sport Manlio Messina – per far sì che Palermo e la Sicilia ospitassero questa importante partita della Nazionale realizzando in tempi serrati insieme ai tecnici a portare a termine gli interventi necessari per l’adeguamento della struttura agli standard che impone la competizione mondiale. Interventi che saranno anche un beneficio la Città e la Sua squadra, che potranno usufruire dei miglioramenti realizzati”.

(ITALPRESS).

