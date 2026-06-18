Inter, ufficiale il rinnovo di Chivu fino al 2028

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter “è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028″, si legge in una nota.

L’allenatore romeno è arrivato a Milano il 9 giugno dell’anno scorso e “da quel momento ha guidato l’Inter dalla panchina in 58 partite, nel corso di una stagione intensa e impegnativa, diventata indimenticabile con il passare dei mesi – si legge -. Il 21° Scudetto, la decima Coppa Italia della storia dell’Inter, un Double storico e meraviglioso: trionfi di un gruppo speciale, che portano la firma del tecnico romeno, nominato anche Coach of The Season per il 2025/26 da Lega Calcio Serie A”. “Trionfi e traguardi incredibili, raggiungibili solo da chi ha capito davvero cosa sia l’Interismo più puro e profondo – conclude il comunicato – lo stesso portato avanti nel corso di tutta la stagione e che guiderà nuovamente Cristian Chivu fino al 2028″.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).