MILANO (ITALPRESS) – Sei punti su sei disponibili. Cinque gol fatti e zero subiti. Dopo aver superato l’Ajax, l’Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga e si gode il punteggio pieno in Champions League. A San Siro finisce 3-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries in una partita che i nerazzurri dominano sin dai primi minuti di gioco. Eloquenti i numeri della gara: 20 tiri a 2, con settanta azioni d’attacco dei padroni di casa contro le ventiquattro degli avversari. La rete dell’1-0 è frutto di un mix: decisivo il pressing ostinato di Lautaro Martinez, ma lo è soprattutto la distrazione del portiere Stanek. Al 30′ l’estremo difensore sbaglia la misura di un passaggio e regala palla al bomber argentino che deve solo appoggiare in rete. L’Inter si sblocca e raddoppia quattro minuti dopo: Acerbi sfonda verticalmente e allarga verso Thuram, che entra in area, salta Vlcek e serve un assist preciso per il tocco sotto porta vincente di Dumfries. Al 59′ l’Inter sfiora anche il tris. Lautaro si libera della marcatura di un difensore e premia l’inserimento centrale di Sucic, che salta il portiere e calcia, trovando però il salvataggio sulla linea di Chaloupek. La rete del 3-0 è solo rimandata al 65′. L’autore del tap-in vincente da pochi passi è il solito Lautaro Martinez su cross basso di Bastoni: la sovrapposizione del difensore nasce da un colpo di tacco di Thuram, che si fa male in quella stessa occasione ed è costretto ad uscire per lasciare il posto a Bonny (dentro nel secondo tempo anche Esposito, Akanji, Barella e Darmian). Il problema fisico del francese è l’unica nota stonata in una serata che ha regalato agli uomini di Chivu la quarta vittoria consecutiva tra Champions e Serie A. L’Inter tornerà in campo in Europa il 21 ottobre per sfidare l’Union Saint Gilloise a Bruxelles.

