Inter, Marotta “Momento difficile ma non siamo allo psicodramma”

MILANO (ITALPRESS) - "Come si esce da questo momento? Semplicemente confrontandoci e fare quello che è sempre stato fatto. L'allenatore, che è il leader del gruppo, riesce a fotografare meglio di tutti la situazione, analizzarla nel migliori modi, lo farà con il suo staff, però non siamo davanti a uno psicodramma, assolutamente". Lo ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta, a margine dell'Assemblea di Lega, parlando della situazione attuale della squadra nerazzurra. "Sappiamo che in alcune circostanze è più facile fare il cacciatore che la lepre, dobbiamo essere più bravi noi nell'affrontare questo periodo di transizione. Io devo essere ottimista, so che la squadra è una squadra forte, so che abbiamo a che fare con dei professionisti che fanno il loro lavoro nel migliore dei modi, adesso si tratta di ritrovare la strada che momentaneamente abbiamo perso". pia/glb/gtr