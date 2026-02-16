Inter-Juventus, La Russa “Chi oggi fa il censore ha fatto simulazioni enormi”

MILANO (ITALPRESS) - "Anche ieri qualcuno ha parlato di simulazione. Ma se non altro un tocco c'era stato. Poi è caduto, l'arbitro ci è cascato, ha esagerato, quello che volete...ma le vere simulazioni sono quando non c'è neanche un tocco. E qualcuno dei tanti che oggi fanno i censori hanno fatto enormi simulazioni senza neanche un tocco. Si guardino indietro. Faccio il tifoso per un attimo: quando li vedo rosicare godo ancora di più". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento a Milano, in merito a quanto accaduto durante Inter-Juventus. xh7/ari/mca3