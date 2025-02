ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nelle zone comprese tra i quartieri Esquilino e Tuscolano e nell’area della stazione ferroviaria Termini, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di reato e degrado urbano e ad implementare gli standard di sicurezza, nell’ambito delle zone a tutela rafforzata istituite in linea con l’azione voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell’attività è di 2 persone arrestate, 7 denunciate e di 25 notifiche per ordini di allontanamento: Divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica.

Nello specifico, i Carabinieri hanno arrestato un 29enne del Senegal, bloccato in via Giovanni Amendola appena dopo avere ceduto alcune dosi di crack ad un giovane, identificato e segnalato alla Prefettura. Il 29enne ha anche opposto resistenza colpendo i militari con calci e pugni nel tentativo di garantirsi la fuga.

In manette è finito anche un 26enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti, segnalato ai militari da un turista americano che lo aveva rintracciato tramite la localizzazione GPS del suo telefono cellulare appena asportato mentre pranzava in un ristorante. I Carabinieri sono intervenuti bloccando il 26enne e rinvenendo la refurtiva e un altro telefono di cui non sapeva fornire l’esatta provenienza. E’ stato quindi anche denunciato per ricettazione.

I Carabinieri hanno poi denunciato 6 cittadini perchè sorpresi nelle aree interessate nonostante già colpiti da ordine di allontanamento.

Oltre agli arrestati e ai denunciati, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno notificato ad altre 16 persone l’ordine di allontanamento ai sensi dell’ordinanza dell’8 gennaio scorso della Prefettura di Roma, poichè in diverse occasioni venivano notati in via Giolitti, via Amendola, via Manin, via Gioberti e via Principe Amedeo, con atteggiamento sospetto e in maniera molesta, impedendo il regolare passaggio dei cittadini e ostacolando le aree di accesso alle attività commerciali.

Complessivamente, i militari hanno identificato 208 persone e controllato 89 veicoli.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]