Intensa ondata di maltempo in Lombardia, allagamenti e smottamenti

MILANO (ITALPRESS) - Un'intensa ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. A Turate (CO) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato. Alle 7:00 una frana ha invaso la SP ex SS 583 in via Torno, tra Como e Blevio. trl/mca2 Fonte video: Vigili del Fuoco