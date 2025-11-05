Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca

ROMA (ITALPRESS) - L’Europa accelera sulla ricerca scientifica alimentata dall’intelligenza artificiale. Durante il vertice europeo sull’IA nella scienza tenutosi a Copenaghen, la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen e la commissaria Ekaterina Zaharieva hanno lanciato RAISE – la Risorsa per la Scienza dell’Intelligenza Artificiale in Europa, un nuovo istituto virtuale destinato a coordinare e potenziare lo sviluppo dell’IA al servizio della ricerca. Finanziato con 107 milioni di euro dal programma Orizzonte Europa, RAISE rappresenta una delle iniziative di punta della strategia europea “Applica l’IA”. L’obiettivo è quello di favorire innovazioni scientifiche capaci di affrontare sfide globali, dal cancro ai cambiamenti climatici, fino al miglioramento delle previsioni sismiche. Saranno inoltre investiti 75 milioni in reti di eccellenza e programmi di dottorato per attrarre e formare i migliori ricercatori. Il progetto riunirà dati, talenti e finanziamenti in un’unica rete europea. RAISE attirerà talenti scientifici globali e professionisti altamente qualificati per scegliere l'Europa. La Commissione mira a raddoppiare gli investimenti annuali di Orizzonte Europa nell'IA portandoli a oltre 3 miliardi di EUR, compreso il raddoppio dei finanziamenti per l'IA nella scienza /gtr