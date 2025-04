MILANO (ITALPRESS) – AssoSoftware, l’Associazione di Confindustria che tutela e rappresenta i produttori di Software per aziende e PA, e Confprofessioni, la principale associazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, annunciano oggi la nascita di un importante protocollo d’intesa finalizzato allo sviluppo di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale per il settore professionale.

L’iniziativa mira a promuovere l’adozione e l’integrazione di tecnologie avanzate nei diversi ambiti delle professioni, con l’obiettivo di rafforzare la competitività degli studi professionali attraverso la trasformazione digitale. La collaborazione permetterà di esplorare e sviluppare applicazioni pratiche dell’IA, per migliorare i servizi e ottimizzare i processi all’interno degli studi professionali.

Il protocollo prevede che AssoSoftware e Confprofessioni collaborino per promuovere lo sviluppo di soluzioni software anche allo scopo di supportare la formazione continua dei liberi professionisti nell’adozione delle tecnologie emergenti. Verrà anche creato un Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale, che monitorerà l’impatto delle nuove tecnologie nel settore e fornirà report periodici con best practice e analisi. In particolare, le due organizzazioni organizzeranno eventi pubblici, come conferenze, workshop e webinar, con l’obiettivo di diffondere le conoscenze acquisite e le soluzioni sviluppate, creando un ecosistema di confronto tra esperti, aziende e istituzioni.

Questi eventi saranno anche un’occasione per sensibilizzare i professionisti sull’uso strategico dell’intelligenza artificiale, promuovendo percorsi formativi e collaborazioni con università e centri di ricerca. Un ulteriore scopo sarà quello di favorire il dialogo tra i vari stakeholder del settore e i professionisti. Particolare attenzione verrà data all’organizzazione di un Hackathon annuale, che stimolerà l’innovazione tecnologica e permetterà di premiare i progetti più promettenti, con possibilità di sviluppo concreto. Questo evento creerà sinergie tra giovani talenti, startup e professionisti.

“Questa partnership con Confprofessioni – ha dichiarato il Presidente di AssoSoftware, Pierfrancesco Angeleri – rappresenta un passo fondamentale nel processo di digitalizzazione delle professioni in Italia. La tecnologia deve essere vista come un’opportunità, non una minaccia, e con questo protocollo intendiamo accompagnare i professionisti nel loro percorso di evoluzione digitale. L’integrazione dell’IA nella pratica quotidiana non solo renderà più semplici e veloci molte operazioni, ma darà anche nuovi spazi per l’innovazione, mettendo i professionisti italiani all’avanguardia nel panorama internazionale.”

“L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità concreta per trasformare il lavoro dei professionisti, liberandoli dalle attività più ripetitive e permettendo loro di concentrarsi su ciò che davvero genera valore per i clienti: competenza, visione e relazione. Proprio per questo, – sottolinea il Presidente di Confprofessioni, Marco Natali – la Giunta di Confprofessioni ha individuato una specifica area di delega sull’IA e la digitalizzazione, a conferma dell’attenzione strategica che la Confederazione riserva a questi temi. Con questo accordo vogliamo guidare una trasformazione consapevole e inclusiva, mettendo la tecnologia al servizio delle competenze e delle relazioni umane che sono il cuore del lavoro professionale”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).