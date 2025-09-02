Intelligenza artificiale, l’Agenzia delle Dogane assume 39 tecnici altamente specializzati

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) prosegue il proprio percorso di innovazione. Si è concluso il concorso pubblico per l’assunzione di 39 tecnici altamente specializzati, selezionati tra matematici, statistici, informatici e fisici che opereranno nel campo dell’intelligenza artificiale a seguito di un articolato concorso pubblico. Lo rende noto l’Agenzia.

Le nuove assunzioni – autorizzate dall’Autorità di Governo e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti – si collocano nel più ampio quadro di rafforzamento delle competenze tecniche dell’Agenzia nei settori informatico e digitale. Il concorso è stato bandito anche in attuazione degli obblighi unionali previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, che disciplina, in particolare, la materia dell’intelligenza artificiale. Le domande di partecipazione sono state 1.695; gli idonei alla prova scritta 66; i candidati che hanno superato anche la prova orale sono stati 45, di cui 39 vincitori e 6 idonei. ADM ha conseguito un risultato significativo portando a termine in soli sei mesi l’intera procedura concorsuale e garantendo una selezione di elevato livello professionale.

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni ai 39 vincitori del concorso che, entro poche settimane, prenderanno servizio nell’Amministrazione, portando così al potenziamento del processo di digitalizzazione dell’ADM – commenta Roberto Alesse, Direttore dell’Agenzia – Il concorso appena concluso conferma lo straordinario impegno della Commissione esaminatrice, composta da personale altamente qualificato dell’Amministrazione, da esponenti del mondo accademico e del settore internazionale delle telecomunicazioni”.

I candidati selezionati, in possesso di titoli di studio a elevato contenuto tecnico, entreranno a far parte dell’Amministrazione finanziaria per lo svolgimento di attività specialistiche per il miglioramento dei servizi resi nei settori di maggiore rilevanza strategica nazionale, anche mediante l’impiego di nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

– foto ItaMAP via CC 4.0 –

(ITALPRESS).