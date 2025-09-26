Insidie web, Mantineo “Far conoscere ai ragazzi regole del digitale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ormai il mondo digitale e quello reale hanno frequentissimi punti di contatto, non c’è una distinzione: il mondo digitale ha una sua fisicità e comportamenti che hanno conseguenze pratiche in quello reale, al contempo ciò che accade nel mondo reale ha conseguenze nella proiezione digitale delle nostre esistenze. Dobbiamo iniziare fin da subito a spiegare ai ragazzi che non ci sono più due sfere diversificate, bensì un unico mondo composito con regole ben precise". Questo l'intervento di Aldo Mantineo, commissario del Corecom Sicilia, a margine della presentazione dell'"Abbecedario della Media Education" a Palermo. "Nel digitale soprattutto bisogna muoversi con straordinaria accortezza, consapevolezza e conoscenza delle regole: in questo senso il nostro abbecedario serve proprio a dare una mano", ha aggiunto. xd8/vbo/mca1