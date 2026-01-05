Inps, vademecum digitale per i giovani neo occupati che vivono all’estero

ROMA (ITALPRESS) – Estratto conto contributivo, estratto conto contributivo internazionale e contributi versati all’estero. Sono questi i tre servizi fondamentali per i giovani che lavorano in altri Paesi. Per farli conoscere l’INPS ha realizzato una videoguida. Tale iniziativa, in coerenza con il progetto “INPS per i Giovani”, mira a favorire la diffusione, nelle nuove generazioni, della cultura previdenziale, per consentire loro di compiere con consapevolezza scelte migliori per la costruzione di una solida posizione previdenziale. Il vademecum digitale favorisce la divulgazione di informazioni sui principali temi di sicurezza sociale, in considerazione dell’attuale contesto caratterizzato da una crescente mobilità dei lavoratori, sia all’interno che al di fuori dell’Europa, e dalla frammentarietà delle carriere.

In particolare, il vademecum illustra come visualizzare nell’estratto conto contributivo i periodi maturati anche all’estero, attraverso la domanda di estratto contributivo internazionale, e fornisce informazioni utili ai fini della totalizzazione internazionale con i Paesi che applicano i Regolamenti UE e con i Paesi extra UE convenzionati con l’Italia. La videoguida, realizzata in attuazione delle Linea Guida Gestionali 2025_22 “Iniziative sulla cultura previdenziale indirizzate alle nuove generazioni”, dalle Direzioni centrali Pensioni, Formazione e Accademia INPS e Comunicazione, in attuazione del PESDCP MI.70 30, rappresenta uno strumento per favorire la cultura previdenziale anche tra i cittadini italiani residenti all’estero, destinatari del Protocollo di Intesa INPS-MAECI, siglato il 27 maggio scorso dal Presidente INPS Gabriele Fava e dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei meccanismi e delle opportunità del sistema previdenziale. Il progetto si fonda, infatti, sulla consapevolezza che conoscere la previdenza oggi è un passo verso un domani più sicuro. Il vademecum, in formato video, sarà fruibile attraverso il canale YouTube INPS, il profilo LinkedIn INPS_official e il canale WhatsApp INPS per tutti. Sarà possibile visualizzare l’estratto conto con i periodi lavorativi svolti all’estero, attraverso la domanda di estratto contributivo internazionale, disporre di tutte le informazioni utili ai fini della totalizzazione internazionale dei contributi con i Paesi che applicano i Regolamenti UE e con i Paesi extra UE convenzionati con l’Italia. Lavorare all’estero non comporta la rinuncia ai contributi maturati fuori dall’Italia.

