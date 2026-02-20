Inps, nel 2025 rilasciate 11 milioni di attestazioni ISEE

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 l’INPS ha rilasciato circa 11 milioni di attestazioni Isee, confermando il ruolo sempre più centrale dell’indicatore per l’accesso alle prestazioni sociali. Secondo il nuovo Osservatorio sulle DSU e sull’Isee, tra il 2016 e il 2025 le Dichiarazioni Sostitutive Uniche attestate sono aumentate dell’88%, in parallelo alla crescita delle misure parametrizzate al valore Isee del nucleo familiare. L’Isee medio nazionale nel 2025 raggiunge 17,6 mila euro – il valore più alto dell’intera serie storica – ma supera i 20 mila euro nel Nord, va oltre i 19 mila nel Centro e si ferma intorno ai 14 mila nelle regioni del Sud e delle Isole. Cambia anche il modo di presentare le dichiarazioni. La quota di cittadini che compila la DSU in autonomia è salita dal 2% al 17% nel periodo considerato. Dal 2020 è inoltre disponibile la precompilata, utilizzata nel 16% delle dichiarazioni presentate nel 2025. Le domande si concentrano soprattutto a inizio anno. Quanto ai valori dichiarati, nel 3% dei casi l’Isee risulta nullo; nel 37% è sotto i 10 mila euro; nell’11% supera i 35 mila. La fascia più numerosa è quella tra 5 e 10 mila euro, con oltre 2 milioni di DSU, pari al 19% del totale annuo. Nel 2025 i nuclei con tre o quattro componenti rappresentano metà del totale e mostrano un Isee medio sopra i 20 mila euro. Nello stesso anno, il 48% dei nuclei include almeno un minore e il 25% almeno una persona con disabilità. abr/gsl