TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato a rivolgerci ai giovani fin dal primo giorno del mio insediamento, fornendo loro servizi addirittura personalizzati, rendendo molto più trasparente e più vicino a tutti i cittadini l’istituto e siamo già partiti con l’educazione previdenziale. Questo è fondamentale, perché a oggi ai nostri ragazzi manca la consapevolezza di dover pianificare la propria vita professionale, da cui discendono la vita personale, famigliare e sociale”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine di un incontro su welfare e lavoro organizzato dal Collegio Carlo Alberto di Torino. “È importante dire ai ragazzi di iniziare da subito con il primo atto, l’estratto conto contributivo. Devono diventare lavoratori naturalmente in chiaro, da lì parte la consapevolezza di costruire il futuro. Noi come Inps ci siamo e aiuteremo i nostri ragazzi nella realizzazione della loro vita professionale e personale”, ha aggiunto.

“La situazione del sistema contributivo oggi è sicuramente molto importante e attuale, tant’è che ci troveremo sempre più nel sistema contributivo pieno, quindi lontani dal retributivo e allontanandoci anche dal mist. Il futuro dobbiamo guardarlo partendo dal contributivo e quindi guardando all’allargamento dell’occupazione, con una maggiore partecipazione al lavoro da parte dei futuri contribuenti che sono i giovani, uomini e donne. Dobbiamo insistere molto su questo aspetto proprio per arrivare alla sostenibilità, al benessere di tutti i nostri cittadini e alla crescita e competitività del nostro Paese”, ha concluso Fava.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).