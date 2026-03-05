Inps, Fava “Educazione previdenziale fondamentale per i giovani”

TORINO (ITALPRESS) - "Abbiamo iniziato a rivolgerci ai giovani fin dal primo giorno del mio insediamento, fornendo loro servizi addirittura personalizzati, rendendo molto più trasparente e più vicino a tutti i cittadini l'istituto e siamo già partiti con l'educazione previdenziale. Questo è fondamentale, perché a oggi ai nostri ragazzi manca la consapevolezza di dover pianificare la propria vita professionale, da cui discendono la vita personale, famigliare e sociale". Così il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, a margine di un incontro su welfare e lavoro organizzato dal Collegio Carlo Alberto di Torino. xn3/ads/mca3