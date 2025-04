ROMA (ITALPRESS) – Musica classica, lirica, interpreti di prestigio e giovani talenti. Questo il fulcro del Festival “La Musica è una cosa meravigliosa”, che si terrà dal 19 giugno all’8 agosto a Palazzo Mazzoni, nel quartiere Garbatella, a Roma, presentato da INPS e Roma Tre Orchestra questo pomeriggio.

Il programma prevede 16 concerti di grande prestigio, per restituire alla città una rassegna estiva di livello internazionale. Hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione: Diego De Felice, direttore centrale Comunicazione INPS, Valerio Vicari,direttore artistico Roma Tre Orchestra, Roberto Pujia, presidente Roma Tre Orchestra, Amedeo Ciaccheri, presidente VIII Municipio e Luca Fegatelli, direttore regionale cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile. La programmazione artistica è pensata per unire qualità e condivisione di valore: da Wagner a Rachmaninov, passando per Verdi e Beethoven. Ogni concerto sarà monografico, dedicato a un grande autore del repertorio classico e lirico. Il festival ospiterà artisti di fama internazionale, tra cui i direttori d’orchestra Gustav Kuhn, Marco Boni, Marco Boemi, Luciano Acocella, Massimiliano Caldi. Insieme a Roma Tre Orchestra, si esibiranno inoltre solisti di rilievo come i pianisti Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, Costanza Principe la violinista Maria Andreeva e il violoncellista e direttore Luigi Piovano.

L’evento nasce con una doppia vocazione: da un lato, offrire al pubblico esecuzioni di altissimo livello, con la partecipazione di interpreti di prestigio; dall’altro, valorizzare i giovani talenti che si esibiranno con un ensemble orchestrale di circa 60 elementi, formato in gran parte da musicisti under 35. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli eventi culturali legati al Giubileo, con una particolare attenzione alla dimensione spirituale della musica.Grazie a un accordo con INPS, cornice d’eccezione sarà il cortile di Palazzo Mazzoni, nel cuore della Garbatella, un’area di grande fascino architettonico e ambientale. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Roma, che già dalla stagione artistica 2024 ha sostenuto un importante progetto di Roma Tre Orchestra nelle periferie e nei musei civici della capitale.

“Con ‘La Musica è una cosa meravigliosa?, Roma ritrova un festival musicale estivo all’altezza della sua storia e della sua vocazione artistica. Un’occasione per celebrare la grande musica in un contesto inedito, capace di unire tradizione e innovazione, talento artistico e passione” dichiara Valerio Vicari, direttore artistico di Roma Tre Orchestra.

