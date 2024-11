Inps, De Felice “Nel 2025 campagna per i giovani sulla previdenza”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi il 2025 lo vogliamo caratterizzare come anno dell'Inps per i giovani, possiamo chiamarlo 'progetto giovani'. Vogliamo andare verso le giovani generazioni perché abbiano e maturino la consapevolezza in termini previdenziali. Devono sapere cosa vuol dire essere nel contributivo, quali sono i rischi e quali sono le opportunità". Così Diego De Felice, direttore comunicazione dell'Inps, intervenendo alla prima edizione del Brand Journalism Festival.