CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Assessorato dell’industria, nell’ambito della strategia regionale per un’economia innovativa, è impegnata in progetti volti a rafforzare la ricerca e l’innovazione tecnologica delle imprese locali, con l’obiettivo di migliorare la produttività e la competitività del sistema industriale sardo. Per favorire il raggiungimento di questi traguardi, l’Assessorato sostiene attivamente la partecipazione delle start-up del territorio a iniziative di rilievo nazionale e internazionale.

In questo contesto, il 29 e 30 ottobre otto start-up e PMI innovative sarde hanno preso parte a SMAU Milano 2024, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione ed alle Startup presso Fiera Milano City. La presenza all’evento ha permesso loro di sviluppare nuove opportunità di business e stringere collaborazioni strategiche, nazionali e internazionali.

Durante la manifestazione l’assessore dell’industria, Emanuele Cani, è intervenuto per presentare la strategia di Regione Sardegna sull’innovazione, a supporto della crescita delle startup dell’ecosistema. A Smau 2024 hanno partecipato le seguenti 8 startup e PMI sarde, selezionate grazie al supporto di Regione Sardegna.

