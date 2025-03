BOLOGNA (ITALPRESS) – Promuovere lo sviluppo delle competenze STEM e il loro ruolo strategico nella manifattura avanzata. Questo l’obiettivo dell’evento “Eccellenze STEM – Il contributo del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences”, organizzato da Gruppo Philip Morris e annoverato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra gli eventi della “Giornata del Made in Italy”.

L’evento si è svolto presso l’Institute for Manufacturing Compentences del polo produttivo di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna a Crespellano (Bologna) e ha visto la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti del settore che si sono confrontati su sfide e opportunità dell’industria 4.0. L’incontro ha offerto uno spazio di approfondimento sui progetti dedicati alle discipline scientifiche realizzati all’interno del Centro di alta formazione del Gruppo, dedicato allo sviluppo di innovazioni chiave per la transizione digitale e tecnologica.

Presenti, insieme a studenti e docenti dell’ITS Academy Umbria e ITS Maker, alcuni dei partner dell’IMC – tra cui Confindustria Emilia Area Centro – e le vincitrici dell’ultima edizione dell’hackathon “Women Shape the Future”, iniziativa che ha coinvolto le studentesse STEM di alcuni Atenei del Mezzogiorno in sfide legate alla sostenibilità in ambito industriale.

“Questo evento rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico per promuovere insieme azioni per la crescita delle competenze STEM nel nostro Paese. La formazione avanzata e l’innovazione tecnologica sono leve fondamentali per sostenere la competitività del settore manifatturiero e agricolo e accompagnare la transizione verso modelli produttivi sempre più sostenibili e digitalizzati – ha detto Simona Delvecchio, Manager Sustainability & Public Policy Philip Morris Italia che ha aggiunto – Siamo felici di potere aprire le porte del nostro stabilimento agli studenti di discipline scientifiche nell’ambito di una iniziativa inserita nel contesto della Giornata del Made in Italy istituita dal MIMIT”.

“Il percorso di eccellenza intrapreso da Philip Morris conferma l’impegno costante dell’azienda nell’innovazione industriale e nell’adozione di soluzioni digitali all’avanguardia, per favorire lo sviluppo di una filiera manifatturiera italiana che guarda al futuro – conclude la nota -. A riconoscimento di questo percorso, tra l’altro, lo stabilimento di Crespellano è stato recentemente premiato con il Microsoft Intelligent Manufacturing Award 2025 per lo sviluppo di soluzioni innovative nei processi produttivi”.

