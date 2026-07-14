Innovazione digitale, Greco “Metis modello di riferimento per le regioni”

PISA (ITALPRESS) - Metis "costituisce un modello di riferimento interessante per quelle Regioni che non hanno ancora intrapreso il percorso di creazione di una società in house. Un’esperienza che dimostra come sia possibile far crescere strutture solide e competenti, partendo dalle necessità del territorio e dalle richieste degli enti coinvolti, in un processo di sviluppo progressivo e condiviso". Lo ha detto il presidente di Assinter Italia Pier Paolo Greco, a margine dell'incontro a Pisa tra i vertici di Metis Toscana e di Assinter Italia. mgg/azn