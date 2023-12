Innovazione Agricola, assegnato il 90% dei fondi

ROMA (ITALPRESS) - A meno di un mese dall’avvio del Fondo Innovazione 2023, oltre mille domande sono state convalidate dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare per un valore complessivo di 69 milioni di euro. Questa cifra rappresenta più del 90% dei 75 milioni destinati per il 2023. Il Fondo innovazione agevola investimenti per l'incremento della produttività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la digitalizzazione e l'utilizzo di soluzioni robotiche. Il tutto finalizzato anche al risparmio dell'acqua, alla riduzione delle sostanze chimiche e all'utilizzo dei sottoprodotti. /gtr