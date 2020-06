Inizia oggi il percorso formativo interno sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico e rivolto ai proprio collaboratori territoriali. La più importante iniziativa di formazione avviata a livello nazionale che consentirà la partecipazione di tutte le 1.500 figure impegnate nelle diverse attività SGS – dalla Base alla Scolastica, fino all’Area di Sviluppo Territoriale, il Calcio a 5 e il Femminile – che ha come obiettivo la crescita professionale dell’intero staff della struttura che si occupa di calcio giovanile in un’ottica di FARE SQUADRA. “Il Settore Giovanile e Scolastico è una struttura in continua evoluzione, da sempre fonte di innovazione e motore di sviluppo del nostro calcio, in crescita anche in termini di partecipazione dei suoi collaboratori e dirigenti – ha dichiarato Vito Tisci, Presidente SGS – Diventa quindi necessario fornire a tutta questa grande forza composta di volontariato, passione ma anche di tanta competenza quei giusti strumenti necessari per compiere al meglio e in modo responsabile il proprio lavoro di supporto, formazione e guida del movimento di base e giovanile”.

La proposta formativa, che sarà portata avanti dallo Staff SGS Nazionale, attraverso 10 webiner online, affronterà i i principi, le competenze e i principali progetti di competenza SGS, in merito ai quali ogni collaboratore apprenderà genesi, mission e vision. Un calendario di appuntamenti che concluderà la sua prima fase a fine settembre, per lasciare spazio a un successivo approfondimento interno delle tematiche trattate e arrivare a degli incontri di formazione a livello regionale per una opportuna rielaborazione e verifica dei contenuti affrontati”.