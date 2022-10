MILANO (ITALPRESS) – Bosch Italia ha ricevuto il riconoscimento “HR Team dell’Anno” durante la settima edizione degli Inhousecommunity Awards 2022, svoltasi presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano. Bosch Italia ha dunque confermato il risultato raggiunto già nell’edizione 2020, distinguendosi nella categoria HR con la seguente motivazione: “Secondo autorevoli voci di mercato, il team HR della nota azienda si distingue per la competenza e l’approccio pragmatico e innovativo nell’ambito del complesso mondo delle risorse umane”. “Questo riconoscimento è frutto di un grande lavoro di squadra che, con passione, impegno e spirito di collaborazione, mette al servizio dell’azienda tutte le competenze necessarie per favorire un ambiente di lavoro sempre più innovativo e inclusivo, senza mai perdere di vista l’attenzione verso le persone, le vere protagoniste del successo dell’azienda” ha dichiarato Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Vice President Human Resources Bosch South Europe.

Gli Inhousecommunity Awards sono organizzati da Inhousecommunity.it, testata giornalistica del Gruppo LC Publishing, e si pongono l’obiettivo di far emergere le eccellenze del mondo delle direzioni affari legali, del personale, dei CFO, degli AD e delle direzioni affari fiscali. Inhousecommunity.it dedica loro un riconoscimento di settore, il primo in Italia, per incentivarne gli attori a migliorarsi ogni giorno. I migliori top manager e team interni alle aziende, sono stati determinati in base all’analisi – da parte del centro ricerche di LC e della redazione di Inhousecommunity.it – delle candidature ricevute e in base alla raccolta dei feedback dal mercato.

(ITALPRESS).