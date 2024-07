LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Due ingegneri maltesi sono riusciti a creare un sistema per immagazzinare energia in modo che l’elettricità generata dai parchi eolici in mare possa essere più efficiente. Questo progetto è tra le invenzioni che hanno la possibilità di vincere un premio agli European Inventor Awards che per la prima volta saranno ospitati da Malta il 9 luglio.

Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, negli ultimi 40 anni più di 85.000 persone sono morte in tutta Europa a causa dei cambiamenti climatici. Daniel Buhagiar, lo studente che ha sviluppato questo sistema, ha affermato che “ci sono Paesi come il Regno Unito, la Francia e la Germania che già utilizzano grandi parchi eolici”. La nostra sfida “è stata ideare un sistema che funzioni come una batteria, fornisci energia e la restituisce senza utilizzare nuovi processi”. A differenza di altri Paesi come i Paesi Bassi, il Mar Mediterraneo è più profondo e quindi è necessario utilizzare la tecnologia conosciuta come “venti galleggianti”; queste turbine sono legate come una nave quando è ancorata. Il suo funzionamento si basa sull’utilizzo dell’elettricità di cui hanno a bisogno e che è immagazzinata per far funzionare la pompa. Il professor Tonio Sant dall’Università di Malta ha affermato che in questo modo l’energia viene immagazzinata sotto forma di aria compressa che viene immagazzinata in mare, e “questo è un grande vantaggio per Malta perchè oltre a non aver bisogno di spazio a terra, si evita l’impatto visivo e il rumore”. “Quando parliamo di parchi eolici offshore, oggi una turbina è sufficiente affinchè le condizioni del vento a Malta generino elettricità per 10.000 famiglie in un anno”.

