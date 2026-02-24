Infratel e MASE, al via il piano da 260 milioni per la sicurezza del territorio

ROMA (ITALPRESS) – Per l’attuazione del progetto SIM, la nuova infrastruttura tecnologica nazionale per la sicurezza ambientale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha siglato un accordo di collaborazione con Infratel Italia SpA, società controllata da Invitalia, in qualità di responsabile del supporto specialistico-operativo. Il Sistema Integrato di Monitoraggio, presentato l’11 e 12 febbraio scorso a Roma, è un intervento strategico del PNRR gestito dal MASE, con partner tecnologici Leonardo e DXC.

Il SIM fornisce all’Italia un nuovo strumento avanzato per la sicurezza idrogeologica, la pianificazione territoriale e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Attraverso l’integrazione di dati, conoscenze e competenze, SIM consentirà di orientare le politiche pubbliche verso la prevenzione, intervenendo in ambiti fondamentali quali il contrasto al dissesto idrogeologico, il supporto alle emergenze, il monitoraggio dell’inquinamento marino e litorale, la lotta agli illeciti ambientali, gli incendi, l’agricoltura di precisione.

Il programma prevede finanziamenti per circa 260 milioni di euro per la realizzazione di 5221 interventi su tutto il territorio nazionale, per proteggere le comunità locali dalle minacce ambientali. L’investimento si suddivide nel potenziamento di reti specializzate con una ripartizione che vede circa 54,5 milioni di euro destinati alla rete Idrometeo (la più estesa con 4.129 siti), oltre 53,8 milioni per la rete Radar (30 siti) e 35,6 milioni per il monitoraggio delle frane (183 siti). Altri interventi significativi riguardano la rete sismica (26,3 milioni per 356 siti) e le dotazioni tecnologiche avanzate, come sensori marini e droni, per un valore di circa 23,3 milioni. Questo sforzo finanziario e tecnico permetterà una copertura senza precedenti a favore delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Infratel si occuperà in particolare di verifica, progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dell’infrastruttura tecnologica sviluppata per la protezione civile e la prevenzione delle minacce ambientali, mettendo a disposizione le eccellenti competenze maturate nello sviluppo di grandi progetti infrastrutturali di Telecomunicazioni.

“Con questo progetto mettiamo a disposizione le nostre competenze tecniche al servizio di una sfida industriale per la sicurezza dei cittadini. Il nostro compito è trasformare l’ambizioso investimento PNRR in una realtà operativa, garantendo che ogni cantiere e ogni sensore siano installati nei tempi previsti. Il nostro obiettivo è quello di assicurare al Paese infrastrutture efficienti, capaci di fornire dati in tempo reale per proteggere il patrimonio naturale e le comunità locali”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Infratel, Pietro Piccinetti.

