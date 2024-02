RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz alza bandiera bianca. Finisce dopo appena due game, sull’1-1 con il brasiliano Thiago Monteiro, l’avventura della prima testa di serie al torneo Atp 500 di Rio de Janeiro. Lo spagnolo è stato costretto al ritiro per un infortunio alla caviglia, un problema che potrebbe incidere sul ranking Atp dal momento che Alcaraz lo scorso anno perse la finale del Rio Open contro Norrie e, dunque, perderà 300 punti, dando a Jannik Sinner la possibilità di avvicinarsi al secondo gradino della classifica mondiale. Alcaraz è caduto dopo un cambio di direzione nel corso del secondo punto della sfida contro Thiago Monteiro. “Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate – le sue parole riportate da Supertennis -. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato impossibile continuare. Se avessi continuato credo che l’infortunio sarebbe peggiorato, ma secondo il mio staff medico non dovrebbe essere grave”.

