Influenza, l’1 ottobre al via la campagna vaccinale

ROMA (ITALPRESS) - L'influenza stagionale continua a rappresentare un'importante sfida per la sanità pubblica. In Italia è tra le prime dieci cause di morte e provoca importanti ricadute in termini di assenteismo scolastico e lavorativo. L'1 ottobre prende il via la campagna vaccinale. Il punto della Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. sat/gtr