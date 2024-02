Inflazione, stangata da 4 mila euro per le famiglie

Una stangata da oltre 4mila euro. A causa del boom dell’inflazione registrato tra il 2021-2023 la famiglia media italiana ha speso in questi ultimi due anni 4.039 euro in più. Se, infatti, la spesa annuale delle famiglie nel 2021 ammontava a 21.873 euro, nel 2023 è salita a 25.913 euro, il 18,5 per cento in più. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA, secondo cui i rincari più importanti hanno interessato i biglietti aerei, le bollette di luce e gas e i prodotti alimentari come zucchero, riso, olio di oliva, latte. L’aumento generalizzato dei prezzi ha provocato una perdita di potere d’acquisto che in Italia, sottolinea l'associazione di Mestre, non si ricordava da almeno 25 anni. Una situazione che ha penalizzato anche le piccole attività commerciali. Se in questi ultimi due anni le vendite della grande distribuzione hanno tenuto, quelle delle botteghe artigiane e dei negozi di vicinato sono cresciute di poco in termini nominali, ma la contrazione in termini reali è stata preoccupante. Nei centri storici, ma anche nelle periferie, il numero delle insegne rimosse e delle vetrine con le saracinesche perennemente abbassate sono in costante aumento. sat/mrv