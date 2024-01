Inflazione in crescita nell’area Euro

ROMA (ITALPRESS) - In aumento l'inflazione annua nell'area Euro. A dicembre, in base ai dati preliminari diffusi da Eurostat, l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un incremento del 2,9%, rispetto al +2,4% di novembre. La crescita dei prezzi nell'ultimo mese del 2023 è legata in particolare a cibo, alcol e tabacco, oltre il 6%; a seguire servizi, beni industriali non energetici ed energia. Tra i 20 Paesi dell’area euro, l'Ufficio statistico europeo prevede che Slovacchia, Austria e Croazia avranno i tassi di inflazione più elevati; i più bassi invece in Italia e Belgio (0,5% ciascuno), Lettonia e Paesi Bassi (1%). sat/gsl