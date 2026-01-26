Inflazione, Eurostat corregge al ribasso il dato sull’inflazione

ROMA (ITALPRESS) - A dicembre l’inflazione nell’eurozona si riduce più del previsto. Eurostat corregge al ribasso le stime preliminari diffuse a inizio mese: rispetto a novembre il costo della vita è sceso di 0,2 punti percentuali anziché 0,1 punti, dal 2,1% all’1,9%. Rispetto ai dati forniti dall’istituto di statistica europeo a inizio mese, si registra una variazione verso l’alto del costo dei generi alimentari, in aumento rispetto a novembre, ma inferiore a quanto indicato nelle stime preliminari. Invariato invece il calcolo dell’inflazione per la voce dei servizi, in lieve calo rispetto al mese precedente, così come per i beni industriali non energetici. Più marcata la flessione per l’energia, con una diminuzione decisamente più accentuata rispetto a novembre. Non cambia nulla per quanto riguarda le principali economie dell’eurozona. È confermato un netto calo dell’inflazione in Germania, una lieve diminuzione in Spagna e in Francia. sat/azn