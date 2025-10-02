Inflazione al 2,2% nell’Eurozona

ROMA (ITALPRESS) - L'inflazione torna a salire nell'Eurozona. A settembre i prezzi al consumo sono cresciuti del 2,2% su base annua, un mese prima il dato si era fermato al 2%. È la fotografia scattata dalla stima flash di Eurostat. Niente sorprese: il dato era atteso dagli analisti e non sposta le previsioni di fondo, ma segnala che la corsa al ribasso del carovita potrebbe avere trovato una pausa di riflessione. La dinamica è stata guidata soprattutto dall'energia, che ha rallentato il rit mo del suo calo: - 0,4% a settembre contro il - 2 di agosto. In cima alla classifica dei rincari restano i servizi, seguiti da alimentari, alcol e tabacco. Stabili i beni industriali non energetici. L’inflazione depurata da componenti volatili come cibo ed energia rimane al 2,3%, esattamente come ad agosto. Un livello che non fa scattare allarmi ma nemmeno autorizza a dichiarare "missione compiuta", e rende più complesso il lavoro della Banca centrale europea in vista delle prossime decisioni di politica monetaria. /gtr