Infermieri, Mangiacavalli “Rendere più attrattiva la professione”

"Il tema delle carenze d'organico va affrontato in maniera strutturale, non bastano più interventi palliativi". Lo afferma in un'intervista all'Italpress Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. sat/gtr