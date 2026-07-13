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Cina: Mar Cinese Meridionale, cosa rivela la storia
Da decenni le controversie agitano le acque del Mar Cinese Meridionale. Ma chi può realmente rivendicarne la sovranità? In questo episodio di China Chat, la conduttrice Miao Xiaojuan intervista il curatore Xin Lixue presso il Museo cinese (Hainan) del Mar Cinese Meridionale, nella provincia di Hainan, dove relitti, coppe da punch e diari di bordo scritti a mano hanno tutti una storia da raccontare. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)