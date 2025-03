ROMA (ITALPRESS) – La Lockheed Martin non parteciperà alla gara per l’assegnazione dell’appalto per la costruzione degli F/A-XX, i nuovi caccia della marina militare degli Stati Uniti. Il progetto della Lockheed Martin non avrebbe soddisfatto i criteri imposti dalla US Navy che, di contro, sta vagliando le proposte di Boeing e Northrop Grumman, rispettivamente per lo sviluppo ingegneristico e produttivo del nuovo velivolo.

L’assegnazione dell’appalto verrà ufficializzato conseguentemente alla nomina da parte del Presidente Trump e alla ratifica del Congresso, del nuovo SECNAV, il Segretario della Marina. Presentati i progetti e completata la valutazione, sarà selezionato il vincitore che fornirà il nuovo velivolo che sostituirà, a partire dal prossimo decennio, nelle file dell’Aviazione della Marina i Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Lockheed Martin, comunque, ha garantita la vendita alla US Navy di quasi 300 F-35C, la versione imbarcata catapultabile del Lightning II, caccia di 5° generazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).