NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Indiana Pacers e New Orleans Pelicans sono le prime semifinaliste della Nba Cup, la nuova competizione della National Basketball Association. I primi si impongono in casa sui Boston Celtics per 122-112, trascinati dalla tripla doppia di Tyrese Haliburton che chiude con 26 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Altri sei vanno in doppia cifra: ne fanno 21 Hield, 17 Turner (10 rimbalzi), 16 Mathurin, 14 Nesmith, 13 Brown e 12 Toppin. Troppo per Boston che nonostante i 32 punti e 12 rimbalzi di Tatum e i 30 di Brown (9 i rimbalzi) non evita la sconfitta.

Nell’altro match della notte sono i Pelicans ad avere la meglio sui Sacramento Kings, battuti in casa 117-127. New Orleans trova nei 30 punti di Ingram e nella doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Valanciunas, la chiave della vittoria, per i Kings niente da fare nonostante i 30 punti di Fox e la tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Sabonis.

Gli altri due quarti di finale sono Milwaukee Bucks-New York Knicks e Los Angeles Lakers-Phoenix Suns.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]