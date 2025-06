NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Trionfo Pacers. Venticinque anni dopo, Indiana torna in finale Nba, dove sfiderà gli Oklahoma City Thunder. 125-108 il risultato nell’ultimo atto della Eastern Conference contro i New York Knicks, che non sono riusciti nell’impresa di portare la serie alla “bella”.

Un sogno durato solo un tempo, dopo l’intervallo lungo infatti Indiana ha iniziato ad accelerare, trascinata da Pascal Siakam, miglior marcatore con 31 punti (10/18 al tiro) ed eletto Mvp della finale di Conference al termine della serata. Dà il suo contributo un’altra stella dei Pacers, Tyrese Haliburton, che chiude con 21 punti e 13 assist. Sette in totale gli uomini in doppia cifra. Per i Knicks top scorer Anunoby con 24 punti, seguito da Karl Anthony Towns con 22. Sarà dunque Indiana contro Oklahoma: prima gara nella notte tra venerdì e sabato.

– foto IPA Agency –

