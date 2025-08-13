WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, in programma venerdì in Alaska, si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, situata nella parte nord della città di Anchorage. Secondo quanto riportano i media Usa, citando fonti della Casa Bianca, i funzionari americani impegnati a individuare e prenotare una sede per il vertice hanno scoperto un grosso ostacolo: l’estate è l’alta stagione turistica in Alaska e le opzioni disponibili e attrezzate per ospitare i due leader mondiali erano fortemente limitate. Quindi l’unica città con valide opzioni per il summit sarebbe stata Anchorage e solo la base congiunta Elmendorf-Richardson avrebbe soddisfatto i requisiti di sicurezza per lo storico incontro, sebbene la Casa Bianca sperasse di evitare di ospitare il leader russo e il suo entourage in una base militare statunitense. Intanto, secondo quanto ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un’intervista nel podcast Sid & Friends in the Morning, l’incontro per il presidente Trump “non è una concessione” e quindi non è “una vittoria per Putin”. Trump “sente l’esigenza di sedere al tavolo con lui, di avere un faccia a faccia, di ascoltarlo da solo, per poter fare una valutazione”.

Quindi “venerdì e avremo una migliore comprensione delle cose, non sarà facile, questa guerra significa molto per Putin”

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]