Incontro tra il presidente Milei e l’Ad di Eni Descalzi, focus sui progetti in Argentina

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha incontrato a Buenos Aires il presidente della Repubblica argentina, Javier Milei, per discutere dei progetti di Eni nel paese e delle possibili iniziative future.

Successivamente, l’Ad di Eni e il presidente e amministratore delegato di YPF, Horacio Marin, hanno firmato la descrizione tecnica finale di progetto (FTPD), tappa importante verso il raggiungimento della decisione finale d’investimento relativa a una fase da 12 MTPA di gas naturale liquefatto del progetto integrato upstream-midstream Argentina LNG (ARGLNG).

Il progetto che prevede la produzione, il trattamento, il trasporto e la liquefazione del gas destinato all’export attraverso due unità galleggianti per la liquefazione di gas da 6 milioni di tonnellate per anno, pari a circa 9 miliardi di metri cubi di gas per anno ciascuna, oltre alla valorizzazione e all’esportazione dei liquidi associati. L’accordo fa seguito all’head of agreement sottoscritto dalle due società a giugno 2025.

“Oggi abbiamo avuto l’occasione di descrivere al presidente Milei i progressi dei progetti congiunti e le prospettive future di Eni nel Paese. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per un progetto così importante e di poter contribuire allo sviluppo del gas naturale liquefatto argentino, il quale rappresenterà una importante fonte di approvvigionamento per i mercati internazionali. Il know-how specifico e distintivo che abbiamo sviluppato nei progetti FLNG in Congo e Mozambico ci posiziona come partner ideale nella realizzazione di progetti di questa natura”, ha adetto Descalzi.

Argentina LNG è un progetto di sviluppo gas integrato, upstream e midstream, su larga scala, progettato per sviluppare le risorse del giacimento a gas onshore del giacimento “Vaca Muerta” e servire i mercati internazionali, esportando in varie fasi indipendenti fino a 30 milioni di tonnellate di gnl per anno (MTPA). Il progetto è in linea con la strategia di Eni finalizzata alla promozione della transizione energetica, privilegiando lo sviluppo delle produzioni a gas, al fine di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 oltre a contribuire alle esigenze di sicurezza e competitività delle forniture energetiche.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).