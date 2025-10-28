Incontro tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Carabineros cileni

ROMA (ITALPRESS) – Il Direttore Generale dei Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata, ha incontrato il Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Annunziato Vardè. Nel corso della visita (preceduta da quella del Segretario Generale e Affari Internazionali dei Carabineros, Juan Igor Muñoz Rodríguez, anch’egli presente all’odierno incontro), lo stesso Direttore Generale ha espresso parole di ringraziamento nei confronti delle istituzioni italiane, che costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per l’attività dei Carabineros nella lotta al crimine transnazionale. Particolare apprezzamento è stato rivolto al ruolo dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia quale focal point per le attività di law enforcement sviluppate nell’ambito del programma – di assistenza tecnica e formazione nello specifico settore operativo – denominato EL PAcCTO, finanziato dalla Commissione Europea a beneficio delle istituzioni di 18 Paesi latinoamericani, tra cui il Cile.

L’incontro ha poi fornito l’occasione per ripercorrere gli sforzi congiunti per il rafforzamento della cooperazione di polizia, con particolare riferimento al settore del contrasto al traffico internazionale di stupefacenti dal territorio cileno, che ha registrato una costante crescita negli ultimi anni. In tale ambito, è stata evidenziata da parte italiana la prioritaria esigenza di perfezionare gli strumenti di cooperazione in materia di sicurezza, attualmente in fase di negoziazione, ed in particolare l’Accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza, al fine di conferire la necessaria cornice giuridica allo svolgimento di specifiche tecniche investigative e di collaborazione nonché di rilanciare la trattazione relativa ad un Memorandum Operativo Antidroga, da tempo avviata.

(ITALPRESS).