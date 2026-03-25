MESSINA (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha incontrato i militari della Compagnia di Messina Sud, nonché delle Stazioni di Messina Camaro e Messina Bordonaro, accompagnato dal Comandante Provinciale di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono. La visita ha avuto inizio proprio dalla Compagnia di Messina Sud, dove l’alto ufficiale è stato accolto dal Comandante del Reparto, Maggiore Federico Sallusto, e ha incontrato non solo una folta rappresentanza del personale delle articolazioni che dipendono da quella Compagnia, ma anche militari della Sezione Anticrimine di Messina che ha sede nello stesso stabile, nonché alcuni Carabinieri in congedo della Sezione di Scaletta Zanclea dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nella circostanza, il Generale Del Monaco – oltre a rivolgere parole di apprezzamento “per la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui i militari operano quotidianamente” – ha incoraggiato tutti “nel continuare ad assolvere il servizio istituzionale con determinazione, preservando e consolidando sempre di più la fiducia che i cittadini ripongono storicamente in ciascun Carabiniere”. Inoltre, rivolgendosi in particolare ai Comandanti di Stazione, ha poi sottolineato “l’importanza dei servizi di prossimità e della sicurezza percepita dalla popolazione, che – anche alla luce dei valori tradizionali su cui si fonda l’Arma – rientrano tra gli obiettivi prioritari che ogni Reparto deve perseguire”.

Gli incontri dell’alto Ufficiale sono poi proseguiti presso la Stazione Carabinieri di Messina Camaro, dove attualmente ha sede anche la Stazione di Messina Bordonaro. Infatti, a fare gli onori di casa sono stati i due Comandanti di Stazione, rispettivamente il Luogotenente Carica Speciale Angelo Calarese e il Maresciallo Capo Giancarlo Trimarchi, accompagnati dal Maggiore Federico Mucciacciaro, Comandante della Compagnia di Messina Centro, da cui dipende la Stazione di Messina Camaro. Anche questo secondo momento di aggregazione ha consentito al Generale Del Monaco di complimentarsi per il lavoro svolto dai militari di quei Reparti, sottolineando come “la cura dei territori affidati alle Stazioni è la missione principale a cui deve essere orientata ogni azione quotidiana del servizio d’istituto”.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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